المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يستضيف خبيرا عالميا في زرع النخاع

يستضيف المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي الدكتور ماركوس ديليما (أمريكى الجنسية) رئيس وحدة زرع النخاع بمستشفى أوهايو الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 16 حتى 26 مايو الحالي لمناظرة حالات زرع النخاع ومضاعفات ما بعد الزرع.

مواعيد العرض على الخبير

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام (الإثنين – الثلاثاء – الأربعاء) من كل أسبوع.

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