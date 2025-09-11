مراد مكرم في ضيافة "مساء dmc" الليلة

تستضيف الإعلامية دينا عصمت في حلقة الليلة من برنامج "مساء dmc" الفنان والإعلامي مراد مكرم، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

ويكشف مراد مكرم خلال اللقاء عن كواليس أبرز أعماله الفنية والتلفزيونية، ويروي تجاربه مع أهم النجوم الذين تعاون معهم على مدار مشواره.

محطات مؤثرة

ويتطرق الحوار إلى محطات مؤثرة في مسيرة مراد مكرم، إلى جانب الحديث عن أعماله الحالية والمشروعات القادمة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

