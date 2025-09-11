عثمان ديمبلي يخطف جائزة عالمية من مبابي ولامين يامال

تُوج عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا بأول جائزة عالمية في مسيرته بعد موسمه الإعجازي مع ناديه.

وأحرز ديمبلي الثلاثية المحلية مع بي إس جي، وحقق أيضا لقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي لأول مرة في تاريخ النادي.

عثمان ديمبلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة فرنسية

وفاز "عثمان" بجائزة أفضل لاعب في العالم للعام الجاري 2025 من مجلة "أونز مونديال" الفرنسية، متفوقا في التصويت على كل من؛ لامين يامال نجم برشلونة وإسبانيا، وكيليان مبابي قائد منتخب فرنسا وهداف ريال مدريد.

ويتنافس الثلاثي أيضا ضمن قائمة من 30 لاعبا على الجائزة الأكبر، الكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وسيكون إعلان الفائز يوم 22 سبتمبر الجاري.

وذكرت "أونز مونديال" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن عثمان ديمبلي لحق بنجوم وأساطير سبق لهم الفوز بهذه الجائزة، مثل الفرنسي زين الدين زيدان والأرجنتيني ليونيل ميسي، ومواطنه الأسطورة الراحل دييجو أرماندو مارادونا.

وكان البرازيلي، فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، آخر الفائزين بهذه الجائزة في العام الماضي 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.