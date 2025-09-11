البابا تواضروس يصلي قداس عيد النيروز بالإسكندرية ويمنح الشعب وصايا للسنة الجديدة

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات قداس عيد النيروز (رأس السنة القبطية) بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة نيافة الأنبا باڤلي أسقف قطاع المنتزه، ونيافة الأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية، وعدد من الآباء الكهنة وخورس الشمامسة، وسط حضور كبير من الشعب الذي امتلأت به الكنيسة.

وخلال عظة القداس، قدم قداسة البابا تواضروس الثاني تهنئته للشعب القبطي ببدء السنة القبطية الجديدة، متأملًا في عبارة "اسمك حلو ومبارك في أفواه قديسيك" التي تتردد في إبصالية يوم السبت، داعيًا إلى أن تكون بداية العام فرصة للتجديد الروحي.

كما أوصى البابا تواضروس الثاني المؤمنين بأربع وصايا لتكون نهجًا للحياة في العام الجديد، وهي:

* عيش حياة الشكر والرضا.

* السعي الدائم للتوبة والتجدد الروحي.

* الالتزام بوعد جديد في بداية العام والعمل على تنفيذه يوميًا.

* الاجتهاد في الخدمة وتحريك القلب نحو احتياجات الآخرين.

