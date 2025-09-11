عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

عناق أعقبه قبلة مصحوبة بعنوان مثير، فتحت مجلة برتغالية، عاصفة من الجدل عن علاقة نجم الهلال السعودي روبن نيفيز بأرملة نجم ليفربول الراحل ديوجو جوتا.

والصورة التي التقطتها المجلة وأشعلت عاصفة من الجدل أظهرت خلالها نيفيز يعانق روت كاردوسو، أرملة النجم الراحل ديوجو جوتا خلال حفل تأبين.

الصورة التي أحدثت هزة في الوسط الرياضي جعلت روبن نيفيز متوسط ميدان نادي الهلال ومنتخب البرتغال الأول لكرة القدم، يخرج عن صمته ليبادر للرد نافيًا أي إساءة، موضحًا أن اللقطة لم تكن سوى محاولة لمواساة أسرة صديقه حيث قال عبر حساب المجلة الرسمي بموقع "إنستجرام": "أنا أؤمن دائمًا بالجانب الطيب في الناس، رغم أن البعض حذرني من ذلك".

وأضاف: "الشخص الذي وضع هذه الصورة على غلاف المجلة، لا يستحق أن يكون سعيدًا.. اختيار الصورة لم يكن موفقًا قط".

وأضاف: "أنا وزوجتي ديبورا معًا منذ أكثر من 11 عامًا ونعيش بسعادة وفخر، ولم ندخل يومًا في جدل. دعمنا زوجته وعائلتها، واختيار هذه الصورة للنشر لم يكن محترمًا للموقف".

وتابع نجم الهلال: "لم نكن يومًا طرفًا في أي جدل.. لقد بذلنا كل ما بوسعنا لمساعدة روت؛ بأفضل طريقة ممكنة".

يذكر أن نيفيز كان يرتبط بصداقة قوية للغاية مع مواطنه جوتا، نجم نادي ليفربول ومنتخب البرتغال؛ الذي توفي عن عمر 28 سنة، في حادث سير مروع بإسبانيا.

وأكد نجم الهلال بعد وفاة جوتا، أنه لن يترك زوجة النجم الراحل "أرملته" وأولاده وجميع أفراد عائلته لوحدهم؛ حيث سيواصل تقديم الدعم لهم جميعًا.

ما هي قصة صورة روبن نيفيش مع زوجة ديوجو جوتا؟

إحدى المجلات البرتغالية وتحديدًا "tvguiarevista"، قامت بنشر موضوع عن دعم متوسط ميدان نادي الهلال روبن نيفيش، لعائلة صديقه الراحل ديوجو جوتا.

المجلة قامت بوضع صورة لنيفيز مع زوجة النجم الراحل روت كاردوسو على غلافها؛ مع تعليق "متحدون بعد الموت".

لكن. الصورة لم تكن مناسبة أبدًا للموضوع؛ حيث أظهرت نيفيش كما ولو كان في "علاقةٍ ما" مع روت، ويحاول تقبيلها.

والحقيقة هي أن هذه الصورة مأخوذة من "تأبين جوتا"؛ وتم التعديل عليها ووضعها بشكلٍ ما، يظهر بأن هُناك علاقة بين الثنائي.

من جانبه، هاجم مدرب اللاعب والهلال السعودي برونو المجلة، واصفًا نشر الصورة بأنه "تجاوز غير مقبول للقيم والإنسانية".

وقال برونو في تصريحاته: "لست من الأشخاص الذين يكثرون من التصريحات في مثل هذه المواقف، لكن هذه المرة لا يمكن أن يمر الأمر بصمت. ما فعلتموه يمثل سخافة واضحة وتجاوزًا للحدود".

وأضاف: "لم أحصل على شهادة في الصحافة أو العلاقات العامة أو الاتصال الاجتماعي، لكنني أحمل ما هو أهم: دكتوراة في القيم والمبادئ. هذه لا تُعلم في الجامعات، بل هي جزء من جوهر الإنسان".

المدرب البرتغالي وصف تصرف المجلة بأنه "غير مسؤول وغير أخلاقي"، مؤكدًا أنه تلاعب بالصور وترويج لمحتوى يفتقر للاحترام تجاه أم في حداد وعائلتين ما زالتا تحاولان تجاوز الألم. وتابع: "بدل أن تدعموا القيم والمبادئ، اخترتم إثارة الفوضى والجدالات".

