الداخلية القطرية تؤكد استشهاد جهاد لبد في العدوان الإسرائيلي

جهاد لبد، فيتو
جهاد لبد، فيتو

أكدت وزارة الداخلية القطرية، اليوم، استشهاد جهاد لبد، خلال العدوان الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة "الدوحة" لاغتيال قادة حماس.

الداخلية القطرية تعلن استشهاد جهاد لبد 

وقالت الداخلية القطرية فى بيان لها، تم التأكد من هوية الشهيد جهاد لبد الذي انتقل إلى رحمة الله جراء الاعتداء الإسرائيلي.

وأشارت وزارة الداخلية القطرية، إلى أن الجهود متواصلة للتعرف على هوية شخصين مفقودين بعد الاعتداء الإسرائيلي.

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية جهاد لبد، وبدر الدوسري، وهمام الحية، وعبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك، الذين تم اغتيالهم في الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة.
 

إسرائيل خططت لاستهداف قطر قبل عامين

في ذات السياق نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، تقريرًا جديدًا نقلت فيه تصريحًا لنجل أحد مؤسسي حركة "حماس"، وتحدّث فيه عن الضربة الإسرائيلية التي طالت قطر، واستهدفت قيادات من الحركة.

وقال التقرير، إن مصعب حسن يوسف قال إنّ "الضربة الإسرائيلية غير المسبوقة على قادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، جاءت مُتأخرة للغاية وكان ينبغي تنفيذها قبل عامين تقريبًا".

زعيم المعارضة الإسرائيلية: الهجوم في قطر بعيد تماما عن الحكمة والاستراتيجية

رئيس وزراء قطر: نعيد تقييم دورنا بالوساطة ومستقبل حماس في الدوحة

 

 

