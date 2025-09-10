الخميس 11 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

طرح تذاكر حفل أحلام الشامسي في جدة

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

طرحت شركة بنش مارك تذاكر حفل المطربة الإماراتية أحلام في مدينة جدة.

 

وتحيي أحلام حفلا على مسرح عبادي الجوهر بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة المقبل ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

 

أحلام في مهرجان قرطاج

 

كانت أحلام شاركت مؤخرا في مهرجان قرطاج بتونس.

 

ووجهت أحلام رسالة شكر للجمهور التونسي، خلال ختام مهرجان قرطاج، قائلة: كبرتوني.. شكرًا على اختياري للمشاركة في ختام مهرجان قرطاج، وأتمنى أنا بنت الإمارات أكون شرفت بلدي.

 

كما طلب أحد الصحفيين من أحلام خلال المؤتمر أن تقوم بتوجيه رسالة للفنانة  أنغام، التي تمر بوعكة صحية شديدة في الفترة الأخيرة، لتظهر عليها علامات الحزن الشديد، قبل أن تجهش بالبكاء.

 

وقالت أحلام إن الحديث عن أنغام يؤلمها، مؤكدة أنها تمر بظرف صحي دقيق، معربة عن حزنها الشديد لما تعانيه. 

وناشدت الحضور بالدعاء لها، متمنية لها الشفاء العاجل والعودة قريبا إلى جمهورها ومحبيها.

أحلام المطربة أحلام الشامسي جدة السعودية

