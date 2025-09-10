350 مصنعًا يشاركون بمعرض "كايرو فاشون أند تكس" للملابس الجاهزة

برعاية وزارتي الاستثمار والصناعة، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، تنطلق غدا الخميس فعاليات الدورة 77 من معرض "Cairo fashion&tex" للملابس الجاهزة والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، تحت شعار "دعم الصادرات المصرية" بمشاركة أكثر من 350 مصنعًا مصريًا.

الحكومة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الصادرات

وأكد الدكتور محمد الشريف، رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، أن الحكومة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الصادرات من خلال تقديم الدعم اللازم للمصنعين وتسهيل الإجراءات.

وقال الشريف: إن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية مشجعة، مما يساهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وشدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص، قائلًا: "تعاوننا مع وزارة التجارة والصناعة وغرفة صناعة الملابس يُظهر التزامنا المشترك بتعزيز الصادرات، نحن نهدف إلى رفع نسبة الصادرات المصرية في قطاع الملابس والأقمشة، وهذا يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية."

وأشار إلى أن معرض كايرو فاشون آند تكس، - نسخة التصدير- يُعتبر منصة هامة لدعم الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات، مشيرا إلي أنه من المقرر مشاركة أكثر من 1000 زائر من مختلف الدول، مما يعكس أهمية المعرض في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر ودول العالم.

ولفت إلي أن المعرض يعد فرصة مثالية للمصنعين والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار، مما يُعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، منوها إلي أنه تم تأكيد حضور زوار من حوالى 18 دولة، تشمل السعودية والأردن والعراق ولبنان وفلسطين وليبيا والجزائر وتونس والمغرب وروندا وإيطاليا ورومانيا وتركيا والمملكة المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأضاف أن المعرض يغطي مجالات متنوعة تشمل الملابس الرجالية والنسائية، والملابس الداخلية والرياضية، والأقمشة بمختلف أنواعها، وكذلك مستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة وأجهزة ماكينات الخياطة، مما يُساهم في تطوير الصناعة المحلية.

صادرات الملابس الجاهزة

يشار إلى أن صادرات الملابس الجاهزة المصرية سجلت طفرة قوية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2025، لتبلغ نحو 1.939 مليار دولار مقابل 1.539 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة معدل نمو سنوي 26%، وفقًا لبيانات المجلس التصديري للملابس الجاهزة

فيما حققت صادرات الغزل والمنسوجات نموًا إيجابيًا بنسبة 7% خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار مقابل 538 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

