رئيس الوزراء: حان الوقت لإصلاح النظام العالمي ومنظومة الأمم المتحدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاعتداء الإسرائيلي السافر على قطر أمس يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية شقيقة، مؤكدًا أن مصر، بكل مستوياتها بدءًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تدين بأشد العبارات هذا العدوان.

دور مصر وقطر في الوساطة

وأوضح مدبولي أن الاعتداء يأتي في وقت تقوم فيه مصر وقطر بدور محوري كوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أن استهداف الدوحة يقوض كل المساعي الدولية الرامية للتهدئة وفتح مسار للحوار.

تساؤلات حول جدية إسرائيل

وأضاف رئيس الوزراء متسائلًا: "هل الجانب الإسرائيلي جاد في الوصول إلى حل شامل ووقف إطلاق النار؟"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات تُبعد المنطقة عن أي مناقشات جادة تخص المستقبل والحلول السياسية.

موقف مصر الثابت

أكد مدبولي أن الرئيس السيسي جدّد التمسك بموقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، برفض محاولات تصفيتها أو تهجير الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى حل عادل وشامل.

إصلاح النظام العالمي

ولفت إلى أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة إصلاح النظام العالمي ومنظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما يضمن عدم التمييز وتحقيق العدالة، معتبرًا أن الوقت قد حان لإجراء إصلاحات جذرية في هذا الإطار.

