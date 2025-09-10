صرف تعويضات مشروع القوس الغربي بمحور عمر سليمان في الإسكندرية

تطوير الطرق المحيطة بالمطار

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على صرف التعويض الاجتماعي للمُستحقين، طبقًا لحصر مديرية المساحة بالإسكندرية، وتثمين الإدارة العامة للتثمين بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء/ عمر سليمان، بمحافظة الإسكندرية.

وفي الإطار نفسه، كلف رئيس الوزراء برفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق المحيطة بمطار "الإسكندرية – برج العرب سابقا"، في ظل زيادة أعداد الوافدين عليه في الفترة الأخيرة.



ووافق مجلس الوزراء على مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية "بنظام المستضيف" لمدة عام إضافي، وذلك في ضوء قرب انتهاء المهلة الحالية لتقنين وتوفيق الأوضاع في 18 سبتمبر 2025.

