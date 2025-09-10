الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة تقر تعديلات جديدة على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

قرارات مجلس الوزراء اليوم، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتأتي التعديلات في إطار التعزيز من دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي لمختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية هيئة الرقابة النووية المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

مواد متعلقة

الحكومة توافق على مد فترة تقنين أوضاع الأجانب بنظام المستضيف لعام إضافي

16 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اعرف التفاصيل

مجلس الوزراء يدين الاعتداء الإسرائيلي السافر على دولة قطر الشقيقة

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يستقبل نظيرته التونسية بمطار القاهرة الدولي

مدبولي يتابع مستجدات إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين هيئة التأمين الاجتماعي والمرور

مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للطاقة

الحكومة: ضوابط مُيسرة لإصدار التراخيص وموافقات الحماية المدنية

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads