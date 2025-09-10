محافظ الدقهلية يشدد على أهمية الاستعداد الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال اللجنة المشرفة على استعدادات المدارس وجاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وأكد على سرعة الانتهاء من أي أعمال جارية بالمدارس والتأكيد على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات، والتنسيق مع الوحدات المحلية، لرفع أي اشغالات أو تجمعات قمامة بمحيط المدارس وتكثيف أعمال النظافة حولها.

الاستعدادات الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد

وأكد "مرزوق" سرعة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع مدارس الدقهلية، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، مشيرا لأهمية متابعة الانتهاء من الأعمال داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، ورفع كفاءة الحدائق والمساحات الخضراء بالمدارس.

ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات قبل بدء الدراسة

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات قبل بدء الدراسة وتطهير خزانات المياه، مع التأكيد على المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، كما أكد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة بجميع المدارس وجاهزية الشبكات السلكية واللاسلكية بالمدارس الثانوية.

لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة للمرور على عدد من المدارس

وفي هذا السياق، كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لجنة من الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، برئاسة الحسيني البغدادي مدير الإدارة، وعضوية الأستاذ إبراهيم الشربيني، ومحمد لطفي، ورشا زيادة، بحضور محمد سمير نائب رئيس مدينة نبروه، للمرور على عدد من المدارس بنطاق إدارة نبروه التعليمية، لمتابعة الاستعدادات الجارية للعام الدراسي الجديد.



