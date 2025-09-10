بعد تفحم شخصين، المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في فيصل

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في عقار بمنطقة فيصل أسفر عن مصرع شخصين، لكشف ملابسات الواقعة، وحصر التلفيات.

اشتعال حريق بعقار في منطقة فيصل

البداية كانت بورود بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة يفيد باشتعال حريق بعقار في منطقة فيصل، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة النيران وإخمادها، عقب السيطرة على النيران، وتم العثور على جثة سيدة فارقت الحياة نتيجة الحريق، كما تم العثور على جثة شخص آخر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه وتولت النيابة المختصة التحقيق.

