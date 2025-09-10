الخارجية الفرنسية: نشعر بالقلق من الغارات الإسرائيلية على قطر ونتضامن مع الدوحة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها من غارات إسرائيل على الدوحة، كما أعربت عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الصديقة وقالت: “نؤكد تمسكنا باحترام سيادة قطر ووحدة أراضيها”.

وأشادت الخارجية الفرنسية بوساطة قطر ومصر واعتبرتها جهدا لا غنى عنه للإفراج عن الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وقالت:"ندين جرائم حماس ونطالبها بالإفراج فورا دون شروط عن الرهائن ونزع سلاحها وترك حكم غزة".

