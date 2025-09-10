وزيرة التنمية المحلية تبحث مستجدات مشروع تطوير مدينة دهب

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعًا مع اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير مدينة دهب، بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، وأحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة حريصة على تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير في مدينة دهب، والتي تشمل تطوير ثلاثة من أبرز مواقع الغوص العالمية (البلو هول – الثري بولز – الكانيون)، وتطوير منطقة العصلة ومناطق الامتداد التابعة لها، وإنشاء منظومة للنقل الذكي الأخضر، إلى جانب مشروعات الطاقة الشمسية النظيفة على المباني الحكومية وتطوير منطقة اللاجون كمركز ترفيهي وسياحي عالمي.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على أن الوزارة تسعى من خلال هذه التدخلات إلى خلق نموذج متكامل للتنمية السياحية والبيئية المستدامة يمكن تعميمه على مدن أخرى في جنوب سيناء وسائر المحافظات الساحلية.

وأشارت د. منال عوض إلى أن الدعم الفني لإعداد دراسات الجدوى التفصيلية للمشروعات يمثل تطبيقًا عمليًا لآليات الإدارة المحلية المطورة، كما يسهم في تبني حلول مبتكرة للتطوير العمراني المتكامل على مستوى المدينة؛ مضيفة: أن المشروع يتضمن إطلاق منصة الاستثمار في جنوب سيناء، التي ستُطرح من خلالها فرص استثمارية متكاملة وقابلة للتنفيذ.

ومن جانبه، أوضح اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء أن مدينة دهب حازت على جائزة مبادرة "مدن عربية دون مناطق عشوائية"، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة الشركاء الدوليين ودفع البنك الإسلامي للتنمية إلى دعم خطة تطوير المدينة، مشيرًا إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها ستعزز من مكانة دهب كوجهة سياحية عالمية مع الحفاظ على استدامة مواردها الطبيعية.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لاستكمال البنية التحتية المكملة لمخططات تطوير مدينة دهب، من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الحيوية، من بينها رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية للمدينة، وتطوير مدخلها الرئيسي، وإعادة تأهيل وتوسعة طريق البلو هول باعتباره أحد أهم المحاور السياحية المؤدية لمواقع الغوص العالمية؛ كما أكد مساعد الوزيرة علي أن هذه المشروعات لا تهدف فقط إلى تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية، بل ستنعكس بشكل مباشر على تعزيز جاذبية المدينة للاستثمارات الجديدة، وزيادة معدلات الإقبال السياحي، وفتح مجالات واسعة لتوفير فرص عمل للشباب والسكان المحليين.

كما أكد أحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن البرنامج يولي اهتمامًا خاصًا لمدينة دهب نظرًا لطبيعتها الفريدة ومكانتها السياحية العالمية، موضحًا أن التعاون مع وزارة التنمية المحلية يركز على تحويل المخططات الاستراتيجية إلى فرص استثمارية متكاملة عبر منصة استثمارية نموذجية قابلة للتكرار في مختلف المحافظات المصرية.

