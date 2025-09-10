حصول المخرجة المغربية ليلى التريكي على "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" لمهرجان قازان السينمائي

حصلت المخرجة المغربية ليلى التريكي على "جائزة لجنة التحكيم الخاصة" عن فيلمها "وشم الريح" المشارك في الدولة الـ21 لمهرجان قازان السينمائي الدولي.



وقام روشان عباسوف نائب المفتي الأكبر الشيخ رافيل عين الدين، رئيس المهرجان، ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا بتسليم الجائزة للتريكي، وسط استقبال حار للمخرجة المغربية من الجمهور في قازان.

وفي كلمتها تعليقًا على الجائزة، صرحت التريكي بأنها وقعت في حب مدينة قازان وجمهورية تتارستان الروسية وشكرت الجمهور على الحفاوة والترحاب، وشكرت إدارة المهرجان، وتابعت: "هذه الجائزة أهديها لوطني المغرب".

وفي كلمته، أشار نائب المفتي الأكبر عباسوف إلى تشديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل خاص، خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين، على ضرورة إعادة القيم الروحية والثقافية العالمية إلى الأجندة الدولية. وفي هذا السياق، قال إن مهرجان قازان السينمائي الدولي ليس مجرد حدث سينمائي، بل منصة هامة تعزز القيم المطلوبة بشدة في عالمنا المعاصر من خلال لغة الفن وقيم التفاهم والحوار.

وفي تصريحات سابقة قالت المخرجة ليلى التريكي إن قصة الفيلم مستوحاة من قصص واقعية لمهاجرين مغاربة هاجروا إلى أوروبا سبعينيات القرن الماضي وأنجبوا أطفالا، لكن هؤلاء الأطفال فقدوا التواصل مع الأب أو الأم لأسباب متعددة.

وقد حصل الفيلم على جائزة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان الوطني للفيلم المقام في طنجة بالمغرب، ويشارك البطولة في العمل الفنان السوري محمود نصر، والممثلة المغربية الفرنسية وداد إلما والمغربية نادية النيازي وآن لواري من فرنسا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.