الأحد 20 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

بعد شائعات ارتباطهما

داليدا خليل ترقص على "يا أنا يالأ" في حفل عمرو دياب (فيديو)

داليدا خليل وعمرو
داليدا خليل وعمرو دياب، فيتو

نشرت الفنانة اللبنانية داليدا خليل عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" مقطع فيديو يظهر رقصها على أغنية "يا أنا يا لأ" للنجم عمرو دياب، وذلك خلال حفله الذي أقيم مساء أمس السبت في العاصمة اللبنانية بيروت. 

عمرو دياب 

وعلقت داليدا خليل على الفيديو قائلة: "ليلة بيضاء.. بيروت البيضاء الجميلة.. الأسطورة الأول والوحيد"، وذلك بعد انتشار شائعات خلال الفترة الماضية تشير لارتباط الثنائي.

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داليدا خليل وعمرو دياب 

وكانت الفنانة اللبنانية داليدا خليل أثارت خلال الفترة الماضية حالة من الجدل حول علاقتها بالهضبة عمرو دياب. 

وذلك بعدما شاركت صورة مع الهضبة وهي تقبله عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وعلقت قائلة: "الروح مع الأسطورة"، الأمر الذي جعل الكثيرين يطلقون شائعات وأنباء حول ارتباطهما.

 

حفل عمرو دياب في بيروت 

وكان الهضبة عمرو دياب قدم باقة من أغانيه الشهيرة خلال حفله الغنائي في لبنان الذي شهد إقبالا جماهيريا كبير أمس السبت.


وأشعل الفنان عمرو دياب الحفل بأغنيته الشهيرة “انت الحظ" وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور.

 

و اختتم الهضبة حفله الغنائي الذي أحياه في لبنان بعد غياب 12 عاما، بـ أغنيته الشهيرة “انت هتدلع” وسط الألعاب النارية التي صنعت مشهدا خطيرا وسط تفاعل وتصفيق من الجمهور.

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