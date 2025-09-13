تبدأ من 175 جنيهًا، أسعار الزمزميات الجديدة في معرض "أهلًا مدارس" (صور)

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، المعرض الرئيسي "أهلًا مدارس" بمحافظة القاهرة، وذلك بأرض المعارض بمدينة نصر داخل قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقام بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالقاهرة، ويضم المعرض عشرات العارضين من كبرى الشركات والتجار المتخصصين في الأدوات المكتبية والزي المدرسي والأحذية والحقائب.

المنتجات المحلية تسيطر علي معرض اهلا مدارس

وفي جولة ميدانية لـ فيتو، ورصدًا لآراء المشاركين والزوار، أكد عماد، أحد تجار الأدوات المكتبية داخل المعرض، أن المميز هذا العام هو الارتفاع الكبير في الإقبال من أولى ساعات الافتتاح، إلى جانب أن المنتجات المصرية استحوذت على نحو 80% من المعروض لأول مرة، ما يعكس تطور الصناعة المحلية وقدرتها على المنافسة بجودة وأسعار مناسبة.

زمزمية تسرق الأضواء في المعرض



وأضاف عماد أن أكثر ما لفت أنظار الزوار هذا العام هو الزمزمية "2 في 1" ذات التصميم المبتكر، والتي يمكن استخدامها لوضع الماء والعصير في وقت واحد، موضحًا أن سعر الزمزمية الصغيرة بلغ 175 جنيهًا بينما وصل سعر الكبيرة إلى 220 جنيهًا، مشيرًا إلى أنها مصرية 100% وبجودة تضاهي المنتجات العالمية.

خصومات تصل إلى 50% على المستلزمات الدراسية

واضاف عماد أن الأسعار في المعرض تنافسية ومعظم التجار قدموا خصومات ضخمة تبدأ بـ20٪ وتصل إلي 50٪، وان وزارة التموين تشرف علي هذه الخصومات التي تصب في مصلحة المستهلك الذي يبحث علي افضل المنتجات بأقل الأسعار.

ويأتي المعرض في إطار حرص الدولة على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة وجودة عالية لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية قبل بداية العام الدراسي الجديد. وتصل نسبة التخفيضات هذا العام إلى نحو 50% على مختلف الأدوات المدرسية والمنتجات المعروضة، وسط مشاركة واسعة من الشركات والمصانع المحلية.

يضم المعرض عشرات العارضين من كبرى الشركات والتجار المتخصصين في الأدوات المكتبية والزي المدرسي والأحذية والحقائب، بالإضافة إلى مستلزمات التكنولوجيا التعليمية، حيث أكد وزير التموين أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية.

وقد أشاد الزوار بالتنظيم الجيد للمعرض وتنوع المعروضات، إلى جانب الالتزام بالأسعار المخفضة، الأمر الذي يجعل "أهلًا مدارس" فرصة حقيقية للأسر المصرية لتجهيز أبنائهم للعام الدراسي الجديد بأفضل الأسعار والجودة.

