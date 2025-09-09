اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء القطري، ما التفاصيل؟

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر الشقيقة مساء اليوم.

وأدان الوزير عبد العاطي خلال الاتصال بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر بالعاصمة القطرية الدوحة اليوم، في انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر الشقيقة، وخرق فاضح لأحكام القانون الدولي.

وشدد الوزير عبد العاطي على تضامن مصر الكامل، ووقوفها التام مع دولة قطر الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في مواجهة هذا العدوان المشين، الذي يُمثل تطورًا بالغ الخطورة. وقدم وزير الخارجية خالص التعازى لدولة قطر الشقيقة ولأسر الضحايا الذين سقطوا فى هذه العملية المشينة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما شدد وزير الخارجية على أن أمن واستقرار دولة قطر يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن المساس به لا يمكن التغاضي عنه، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر للأمن الإقليمي برمته.

من جانبه، أعرب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري عن تقديره لموقف مصر الداعم لقطر فى هذا الظرف الدقيق، وما يعكسه من عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين.

