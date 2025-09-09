الأربعاء 10 سبتمبر 2025
أول تعليق من أسرة رجل الأمن القطري ضحية الهجوم الإسرائيلي

الدوحة، فيتو
أعلن شقيق رجل الأمن القطري بدر سعد محمد الحميدي الدوسري، عن وفاة أخيه بدر، إثر الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة.

 

تعليق شقيق رجل الأمن القطري الذي قتل بسبب الهجوم الإسرائيلي

ونشر شقيقه رسالة مؤثرة جاء فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي بدر، اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في الجنة، واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب كما يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس".

 

خلفية عن الشهيد القطري 

يذكر أن الوكيل عريف بدر الدوسري كان أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي القطرية (لخويا)، حيث استشهد أثناء تأدية مهامه الأمنية في موقع الاستهداف.

 

تفاصيل الهجوم الإسرائيلي 

وجاء الاستهداف الإسرائيلي على مقرات سكنية تضم عددًا من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية، ما أسفر عن استشهاد الدوسري وإصابة عدد من العناصر الأمنية، إلى جانب سقوط ضحايا آخرين.

