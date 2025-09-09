أول تعليق من أشرف صبحي على نتيجة مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو (فيديو)

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على نتيجة مباراة المنتخب مع بوركينا فاسو، قائلا: " اللى جاي أفضل ومنتخب مصر اقترب كثيرا من الصعود لكأس العالم".



وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": " إن منتخب مصر يحتاج لنقطتين للصعود لكأس العالم، ومنتخب مصر مازال أمامه مبارتان، والفرق بين منتخب مصر وبوركينا فاسو 5 نقاط حاليا".



وأضاف: " أستطيع القول بأن مصر فى كأس العالم، يجب البحث عن كل ما يفرحنا مع منتخب محمد صلاح سر سعادة المصريين، والجماهير المصرية كانت تتابع بقوة مباراة مصر وبوركينا فاسو"، موضحا: "مصر هزمت إثيوبيا فى مباراة قوية".



وأوضح: " مباراة منتخب مصر مع جيبوتي ستكون يوم 6 أكتوبر المقبل، وستشهد فوزنا وصعودنا لكأس العالم"، مؤكدا: " الكابتن حسام حسن مدرب وطني ويبذل مجهودا كبيرا، ولديه تحدٍ فى بطولة أمم إفريقيا".

وعن أداء الحكام فى مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، أوضح: "حكم مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو كان ضاغطا على لاعبي المنتخب".



تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو



تعادل منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

