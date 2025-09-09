الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أول تعليق من أشرف صبحي على نتيجة مباراة المنتخب أمام بوركينا فاسو (فيديو)

مصر وبوركينا، فيتو
مصر وبوركينا، فيتو

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على نتيجة مباراة المنتخب مع بوركينا فاسو، قائلا: " اللى جاي أفضل ومنتخب مصر اقترب كثيرا من الصعود لكأس العالم".


وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، تقديم الإعلامي أحمد موسى المذاع على فضائية "صدى البلد": " إن منتخب مصر يحتاج لنقطتين  للصعود لكأس العالم، ومنتخب مصر مازال أمامه مبارتان، والفرق بين منتخب مصر وبوركينا فاسو 5 نقاط حاليا".


وأضاف: " أستطيع القول بأن مصر فى كأس العالم، يجب البحث عن كل ما يفرحنا مع منتخب محمد صلاح سر سعادة المصريين، والجماهير المصرية كانت تتابع بقوة مباراة مصر وبوركينا فاسو"، موضحا: "مصر هزمت إثيوبيا فى مباراة قوية".


وأوضح: " مباراة منتخب مصر مع جيبوتي ستكون يوم 6 أكتوبر المقبل، وستشهد فوزنا وصعودنا لكأس العالم"، مؤكدا: " الكابتن حسام حسن مدرب وطني ويبذل مجهودا كبيرا، ولديه تحدٍ فى بطولة أمم إفريقيا".

وعن أداء الحكام فى مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو، أوضح: "حكم مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو كان ضاغطا على لاعبي المنتخب".
 

تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو


تعادل منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لنهائيات لكأس العالم 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور اشرف صبحي منتخب مصر كأس العالم بوركينا فاسو منتخب مصر وبوركينا فاسو

مواد متعلقة

سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم بعد التعادل مع بوركينا فاسو

بعد التعادل أمام بوركينا فاسو، موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر يتعادل مع بوركينا فاسو سلبيا ويؤجل تأهله لكأس العالم

نتيجة مباراة منتخب مصر، شوط أول سلبي بين الفراعنة وبوركينا فاسو

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم 9- 9- 2025

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads