الأربعاء 10 سبتمبر 2025
اقتصاد

92.6 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة اليوم الثلاثاء

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات جلسة منتصف الأسبوع  نسبة 92.6 % من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.6 % والعرب على 3.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 72.4 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 38.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات. 


يذكر أن تعاملات المصريين مثلت 88.9 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 5.6 %و سجل العرب 5.5 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6.558.0 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 3.285,4 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

 

تداولات منتصف الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع. وسجل رأس المال السوقي نحو 2.436 تريليون جنيه، لتخسر نحو 14 مليار جنيه. 

 وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل عند مستوى 34386 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل عند مستوى 42311 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليصل عند  مستوى 15456 نقطة.

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل عند  مستوى 10835 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.35% ليصل عند مستوى 14265 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.450 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 34601 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 42453 نقطة.

 وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 15546 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3863 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

 وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10869 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3465 نقطة.

 

تداولات بداية الأسبوع 

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات  الأحد، أولى جلسات الأسبوع. وسجل رأس المال السوقي نحو 2.444 تريليون جنيه، لتخسر نحو 10 مليارات جنيه. 

 

مؤشر “إيجي إكس 30” 

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 34455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 42404 نقاط، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 15483 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 3872 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 10862 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14325 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3479 نقطة.

