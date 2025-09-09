أسعار الذهب فى قطر مساء اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 بسوق الذهب القطري اليوم عند 427 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 391 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 373 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 296 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 249 ريالا قطريا.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 37 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد أن سجل مكاسب بلغت 27 في المائة في عام 2024، مدفوعًا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، وتخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي السائدة.

وأضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في أغسطس، مستمرًا في شراء هذا المعدن الثمين للشهر العاشر على التوالي.

وفي الوقت نفسه، رفع متداولو الذهب مراكزهم الشرائية الصافية بمقدار 20740 عقدًا إلى 168862 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر.

أما بالنسبة للفضة، فقد انخفض سعرها الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 40.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1374.35 دولار، وظل سعر البلاديوم دون تغيير عند 1109.71 دولار.

