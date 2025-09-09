الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب فى قطر مساء اليوم الثلاثاء

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاعا طفيفا في جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثير من القطريين على شراء  المشغولات الذهبية، والسبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بسوق الذهب القطري اليوم عند 427 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 391 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 373 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 296 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 249 ريالا قطريا.

وارتفع سعر الذهب بنسبة 37 في المائة حتى الآن هذا العام، بعد أن سجل مكاسب بلغت 27 في المائة في عام 2024، مدفوعًا بضعف الدولار، وشراء البنوك المركزية، وتخفيف السياسات النقدية، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي السائدة.

وأضاف البنك المركزي الصيني الذهب إلى احتياطياته في أغسطس، مستمرًا في شراء هذا المعدن الثمين للشهر العاشر على التوالي.

وفي الوقت نفسه، رفع متداولو الذهب مراكزهم الشرائية الصافية بمقدار 20740 عقدًا إلى 168862 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 2 سبتمبر.

أما بالنسبة للفضة، فقد انخفض سعرها الفوري بنسبة 0.5 في المائة إلى 40.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاتين بنسبة 0.1 في المائة إلى 1374.35 دولار، وظل سعر البلاديوم دون تغيير عند 1109.71 دولار.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب في السوق القطري أسعار الذهب مساء اليوم البنوك المركزية البنك المركزي الصيني السياسات النقدية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم 9- 9- 2025

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads