إعصار تابا يتسبب في إجلاء 40 ألف شخص بالصين

أفادت تقارير إخبارية بأن أكثر من 40 ألف شخص تم إجلاؤهم في جنوب الصين بسبب إعصار "تابا" القوي.

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية في البلاد، أصبح هذا الإعصار هو الإعصار السادس عشر الذي يضرب الصين هذا العام.

بالإضافة إلى ذلك، توقّف نحو 120 ألف طالب من 182 مؤسسة تعليمية عن حضور الدروس، كما تسبب الإعصار في توقف حركة القطارات بين عدة مدن.

جدير بالذكر أنه قبل وقت سابق، أفادت خدمات الطوارئ الإسبانية بأن إعصارا دمر مستودعا زراعيا، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا يعملون داخله في جنوب إسبانيا.

مقتل ثلاثة أشخاص في جنوب إسبانيا

وبحسب تقارير فرق الإنقاذ، تم استدعاء طواقم الطوارئ إلى موقع الحادث في منطقة قريبة من بلدة دوس هيرمانوس القريبة من إشبيلية في منطقة الأندلس بعد أن اقتلعت الرياح العاتية سقف المستودع البالغ مساحته 500 متر مربع مما تسبب في انهياره بالكامل على العمال المحاصرين.

من جانبه، أعلن وزير العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسباني عن تشكيل فريق تحقيق خاص لمعرفة ظروف الحادث.

كما علقت النقابات العمالية على المأساة، حيث أكدت كارمن تيرادو أمينة سر نقابة "لجان العمال" في إشبيلية على ضرورة التزام الشركات بوقف العمل فور صدور تحذيرات الطقس السيء، مشيرة إلى أن إهمال هذه الإجراءات الوقائية قد يؤدي إلى كوارث مماثلة.

