حريق يلتهم مزرعة دواجن بالشرقية ونفوق 3 آلاف فرخ في دقائق

شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حريقًا كبيرًا داخل مزرعة دواجن بقرية كفر الجنيدي التابعة لمركز ديرب نجم، ما أسفر عن نفوق نحو 3000 فرخ دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

مأساة في كفر الجنيدي.. النيران تلتهم مزرعة دواجن وتخلف 3000 ضحية

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمزارع والمنازل المجاورة.

تحريات المباحث حول أسباب الحريق وحجم الخسائر

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول أسباب الحريق وحجم الخسائر.

يذكر أن مدينة أبوحماد شهدت في وقت سابق اندلاع حريق آخر داخل مزرعة مواشي، نتج عنه نفوق 8 عجول وتلفيات شاملة بالمزرعة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.