حريق يلتهم مزرعة دواجن بالشرقية ونفوق 3 آلاف فرخ في دقائق

 شهدت محافظة الشرقية، اليوم، حريقًا كبيرًا داخل مزرعة دواجن بقرية كفر الجنيدي التابعة لمركز ديرب نجم، ما أسفر عن نفوق نحو 3000 فرخ دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

أخبار الحوادث اليوم: بلاغ جديد ضد رجب هلال حميدة بتهمة الاستيلاء علي 3 ملايين جنيه.. حريق يلتهم مخزنا لـ مصنع كرتون وبلاستيك في الشرقية..ربة منزل تطعن زوجها في المحلة بعد 7 أشهر زواج

مأساة في كفر الجنيدي.. النيران تلتهم مزرعة دواجن وتخلف 3000 ضحية

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارًا يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمزارع والمنازل المجاورة.

 

تحريات المباحث حول أسباب الحريق وحجم الخسائر

 وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول أسباب الحريق وحجم الخسائر.

يذكر أن مدينة أبوحماد شهدت في وقت سابق اندلاع حريق آخر داخل مزرعة مواشي، نتج عنه نفوق 8 عجول وتلفيات شاملة بالمزرعة، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون خسائر في الأرواح.

