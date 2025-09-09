الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
حوادث

حبس عصابة "فرخة" لترويج المخدرات في بولاق الدكرور

حبس المتهمين، فيتو
حبس المتهمين، فيتو

 أمرت نيابة الجيزة بحبس مسجل خطر وصديقه بعد ظهورهما فى مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة

 البداية كانت بتلقي اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، يفيد تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء قيامهما بترويج المواد المخدرة بدائرة محافظة الجيزة.


بالفحص والتحريات الدقيقة تحت قيادة العميد هشام بهجت، مأمور القسم، والمقدم أيمن السكوري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، نجحت قوات الأمن في تحديد المتهمين وضبطهمن، وهما: حسن م. وشهرته "فرخة"، مسجل خطر، وإسماعيل ف، 18 سنة، عاطل والسابق اتهامه فى قضايا المخدرات، عاطلان "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

 

العثور على كمية من مخدر البودر

وأسفرت عملية الضبط عن العثور بحوزتهما على كمية من مخدر البودر، وسلاح ناري "فرد خرطوش".

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

