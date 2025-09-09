السيسي يصدق على قانون جديد بشأن استغلال الذهب والمعادن المصاحبة بالسكري

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (ج)، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 166 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزي للتعدين (ش.م.م)، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.

وجاء في المادة الأولى لأحكام قانون 166 لسنة 2025 "يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش.م.م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، وذلك وفقا الأحكام الاتفاقية المرافقة".

وتكون للقواعد والإجراءات الواردة في هذه الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

ونشرت الجريدة الرسمية النص الكامل للقانون 166 لسنة 2025، بشأن استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.