السيسي يصدق على قانون جديد بشأن استغلال الذهب والمعادن المصاحبة بالسكري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 31 مكرر (ج)، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 166 لسنة 2025، بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة سنتامين المركزي للتعدين (ش.م.م)، لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.

 

وجاء في المادة الأولى لأحكام قانون 166 لسنة 2025 "يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين (ش.م.م) لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري، وذلك وفقا الأحكام الاتفاقية المرافقة".

وتكون للقواعد والإجراءات الواردة في هذه الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

ونشرت الجريدة الرسمية النص الكامل للقانون 166 لسنة 2025، بشأن استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري.

السيسي يصدق على قانونين جديدين، والجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لهما

السيسي يصدق على قانون جديد بشأن الشركات المملوكة للدولة

