السيسي يصدق على قانونين جديدين، والجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لهما

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 35 (مكرر)، الصادر في أول سبتمبر 2025، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانونين جديدين، بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، وبتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان.

-صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٢٥، بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، حيث يلتزم مقدمو أى من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحى، الذين يزاولون النشاط فى تاريخ العمل بهذا القانون، والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامهما خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

ويلتزم مقدمو أى من خدمات مرفـق ميـاه الـشرب والـصرف الـصحى، المخاطبون بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، غير المستوفين لشروط الحصول علـى رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلـى جهـاز تنظيم مرفق ميا ه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك خلال مـدة لا تجـاوز عامًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق للحصول على رخص مؤقتـة لمزاولة النشاط.

-كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٥، بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ۲۰۱٤، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٨ لسنة ٢٠١٥، بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات





