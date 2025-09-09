لم ينقذه سقوط حكومتين، سعر الدولار يهوي إلى قاع 4 سنوات

سقط الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2022، مع تزايد التوقعات بخفض قد يتجاوز التوقعات السابقة لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل، متجاهلا الأزمات السياسة التي ضربت اليورو والين.

تراجعات العملة الأمريكية تسارعت في أعقاب تقرير الوظائف الأمريكي الضعيف للغاية، يوم الجمعة الماضي، والذي عزز فرص خفض أسعار الفائدة الشهر الجاري، في غضون ذلك ازدادت التراجعات مع ارتفاع الين الياباني الذي تخلص من مفاجأة استقالة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا.

سعر الدولار اليوم

انخفض مؤشر الدولار الرئيسي، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية من بينها اليورو والين والاسترليني، ونزل المؤشر نحو 0.2% قرب مستويات 79.26 نقطة.

وفي خمس جلسات انخفض الدولار أكثر من 1% بينما يتراجع ما يقرب من 11% منذ بداية العام، في حين فقدت العملة الأمريكية نحو 12% منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسجل الدولار أعلى مستوى في الأسبوع الماضي، بعدما صعد من أدنى مستوى في أكثر من شهر، وجاء الصعود على وقع حكم محكمة الاستئناف الأمريكية ببطلان أحقية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية.

استقالة رئيس الوزراء في اليابان

كان الين تراجع خلال تعاملات أمس الإثنين مع إعلان رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا استقالته يوم الأحد، ما أدخل البلاد في أزمة سياسية وحالة من الغموض السياسي، مما أجج عوائد السندات وضغط على العملات البلاد.

لكن اليوم ومع إعلان ساناي تاكايتشي، تلميذة رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، وهي من مؤيدي التحفيز الحكومي والتيسير النقدي، قراراها خوض سباق زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم، نجح الين في محو خسائره ليسجل مكاسب قوية أمام الدولار.

اليورو والأزمات في أوروبا

لم يظهر اليورو رد فعل يذكر على الأنباء التي أفادت بأن البرلمان الفرنسي صوت أمس الإثنين على الإطاحة برئيس الوزراء فرانسوا بايرو، إذ أسقط البرلمان الحكومة بسبب خططها لخفض الدين الفرنسي المتضخم، ما أغرق ثاني أكبر اقتصاد ضمن منطقة اليورو في أزمة سياسية.

ومع استيعاب الأسواق النبأ المتوقع على نطاق واسع، عاد اليورو للتعافي، في ظل التخفيضات التي أجراها البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، في المقابل يقف الدولار بعيدا عن مستويات تطبيع السياسية النقدية إذ يرى البعض أنه تأخر في خفض الفائدة.

مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 2.9% على أساس سنوي في أغسطس 2025، متسارعة من مكاسب يوليو البالغة 1.8% ومتجاوزة توقعات السوق البالغة 2%.

بعد الإعلان عن ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من المتوقع في يوليو، أصبح 89% من المستهلكين في المملكة المتحدة يشعرون بالقلق الآن بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر، ما قد يقود إلى تقييد أسعار الفائدة.

قرار الفيدرالي في الولايات المتحدة

ظل اهتمام السوق معلقا بقوة على بيانات يوم الجمعة التي أظهرت تراجع نمو الوظائف غير الزراعية، ما عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيستأنف خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

وكتب مارك تشاندلر، كبير استراتيجيي السوق لدى «بانوكبيرن فوركس» في نيويورك: «لا تزال القوة الدافعة في سوق الصرف الأجنبي هي الدولار والتطورات الأمريكية».

في حين كتب كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم»: «المحرك الرئيسي هو بيانات الوظائف الأمريكية والتوقعات الحالية بإمكانية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر».

ولم تضف الوظائف في القطاعات غير الزراعية سوى نحو 20 ألف وظيفة مقابل توقعات بإضافة 75 ألف وظيفة.

كما ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 4.3%.

سعر الفائدة

تشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن المتعاملين يضعون في الحسبان خفضا 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين حتى 17 سبتمبر.

يقدر المتداولون حاليا احتمالا بنسبة 86% لخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، في حين أن احتمالات خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس تبلغ 14%.

أسعار العملات اليوم مقابل الدولار

ارتفع اليورو 0.1% مقابل العملة الأمريكية مسجلا في أحدث التداولات مستويات 1.1768 دولار.

وازداد الجنيه الإسترليني 0.2% مقابل نظيره الدولار، وصولا إلى مستويات عند 1.13569 دولار.

وصعد الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي 0.25 % وصولا إلى مستويات 0.6608 دولار.

كما ارتفع الدولار النيوزلندي مقابل نظيره الأمريكي بنسبة 0.15% عند مستويات 0.5807 دولار.

وازداد الين الياباني مقابل الدولار بنسبة 0.19% مسجلا في أحدث التداولات مستويات 146.8 ينا للدولار.

وانخفض الدولار مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.1% مسجلا في أحدث التداولات مستويات 0.8017 دولار.

