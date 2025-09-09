عراقجي: أمريكا وداعمو الكيان الصهيوني أدركوا أنه لا حل عسكريا للملف الإيراني

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وداعمو الكيان الصهيوني أدركوا أنه لا حل عسكريا للملف الإيراني.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: السبيل الوحيد للحل هو الدبلوماسية القائمة على الاحترام المتبادل وضمان المصالح المشتركة.

وكانت إيران أعلنت أن احتمال اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل لا يزال واردا بقوة، وسط تصاعد التوترات الإقليمية بعد المواجهات العسكرية الأخيرة بين الطرفين.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده خلال زيارة رسمية إلى العراق: "نحاول منع جر المنطقة إلى حرب أخرى، لكن احتمال اندلاع حرب بين إيران والنظام الصهيوني مرتفع للغاية".

إسرائيل شنت هجوما عسكريا واسعا على إيران

وكانت دولة الاحتلال قد شنت هجوما عسكريا واسعا على إيران في يونيو الماضي، استمر 12 يوما، بالتعاون مع الولايات المتحدة. واستهدفت الضربات الجوية منشآت نووية إيرانية حساسة، من بينها محطة "فوردو" النووية تحت الأرض.

وبررت حكومة الاحتلال تلك العملية بأنها رد على "تهديدات" مصدرها البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، فيما اعتبر خبراء قانونيون دوليون أن الحرب تمثل انتهاكا للقانون الدولي.

إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي المحتلة

وردت إيران بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي المحتلة، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل بحسب مصادر رسمية. فيما أودت الغارات الإسرائيلية بحياة نحو ألف شخص، بحسب التقديرات.

وأثار سلوك الجانبين خلال النزاع انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، طالبت بفتح تحقيقات حول الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

