موعد مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يحل منتخب البرتغال ضيفا على نظيره المجري، مساء اليوم الثلاثاء، في مشواره ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة البرتغال والمجر في تصفيات كأس العالم



تنطلق مباراة البرتغال والمجر في تصفيات المونديال في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال أمام المجر



تذاع مباراة البرتغال ضد المجر عبر قناة beIN sports 3.



وكان منتخب البرتغال حقق فوزًا عريضًا في الجولة الماضية على حساب أرمينيا بخمسة أهداف دون رد، وسجل كريستيانو رونالدو هدفين لصالح فريقه.

منتخب المجر تعادل مع أيرلندا بهدفين لمثلهما في الجولة الماضية ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام البرتغال من أجل رفع حظوظ تأهله لبطولة كأس العالم 2026.

وتتصدر البرتغال المجموعة بثلاث نقاط، تليها المجر بنقطة واحدة، وأيرلندا في المركز الثالث بنقطة واحدة، وتتذيل أرمينيا المجموعة بلا نقاط.

