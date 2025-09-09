الأونروا: الهجمات على الأبراج السكنية بغزة أدت لنزوح عشرات العائلات دون مأوى

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم الثلاثاء، أن الهجمات على الأبراج السكنية بغزة أدت إلى نزوح عشرات العائلات وترك العديد منها في الشوارع دون مأوى.

كما شددت الأونروا على ضرورة الحاجة لوقف إطلاق النار الآن ومع القيود الشديدة على وصول المساعدات تتفاقم معاناة النازحين والكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة.

استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية

يأتي ذلك في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت أن الوضع على الأرض يزداد تعقيدا كل يوم.

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قالت إيناس حمدان مديرة الإعلام في "الأونروا" في تصريحات صحفية إن "الاحتياجات في قطاع غزة تجاوزت بكثير القدرة على الاستجابة الجزئية"، مضيفة: "القطاع لا يحتاج إلى مساعدات رمزية، بل إلى إغراق شامل بالمساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة أكثر من مليوني إنسان يعيشون تحت الحصار".

وأكدت حمدان أن الجانب الإسرائيلي يواصل عرقلة دخول المساعدات، ما يؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء والدواء، مشيرة إلى أن 900 ألف طفل يعانون من الجوع في القطاع، بينهم 70 ألفا دخلوا في مرحلة سوء التغذية الحاد.

تضاعف معدلات سوء التغذية بين الأطفال

وأشارت تقارير الأونروا إلى أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة تضاعفت بشكل خطير بين شهري مارس ويونيو الماضيين، نتيجة للقيود المفروضة على إدخال المواد الأساسية وعلى رأسها الغذاء والمياه النقية.

ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها على غزة برا وبحرا وجوا، منذ 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 64,300 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى إصابة 162,005 آخرين، بحسب إحصائيات أولية في ظل وجود آلاف الضحايا تحت الأنقاض وعجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم.

وتتزايد الدعوات الدولية لتأمين ممرات إنسانية عاجلة وضمان دخول المساعدات دون قيود، في وقت تحذر فيه منظمات أممية من أن غزة تقترب من كارثة غذائية وصحية شاملة تهدد حياة الملايين.

