16 صورة ترصد لقاء وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية منتخب مصر المشارك بكأس العرب

استضاف اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء الإثنين، بعثة منتخب مصر المشارك بكأس العرب، على هامش معسكر الفريق بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب مطلع ديسمبر المقبل، وذلك بالقرية الأولمبية بالإسماعيلية.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، دكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وقدامي لاعبي النادي الإسماعيلي (الكابتن فوزي جمال، الكابتن حمزة الجمل، والكابتن حسني عبدربه)، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

جانب من مراسم الاستقبال، فيتو

الالتقاء بلاعبي المنتخب

والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بلاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان، بالقرية الأولمبية بالإسماعيلية، وذلك استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم للمنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري المشارك في البطولة يمثل إضافة جديدة لكرة القدم المصرية، ويعكس استراتيجية واضحة لتوسيع قاعدة الاختيار وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين.

وأوضح صبحي أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل أي عقبات من أجل ضمان أفضل استعداد قبل خوض المنافسات العربية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن جانبه، رحب اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمنتخب في القرية الأولمبية التي تُعد واحدة من أبرز المنشآت الرياضية الحديثة في مصر، مشيدًا بالروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون عقب فوزهم الودي الأخير على منتخب تونس، متمنيًا للفريق التوفيق ورفع اسم مصر عاليًا في المحافل العربية.

و يتزامن استقبال المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب، مع افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير القرية الأولمبية بالإسماعيلية.

