اليوم، تسليم عقود الوحدات السكنية لحاجزي عمارات الشباب بمدينة الطود

تسلم محافظة الأقصر اليوم الثلاثاء، عقود الوحدات السكنية لحاجزي عمارات الشباب بمدينة الطود.
 

وأعلنت المحافظة أن عملية التسليم  في تمام الساعة 11:00 صباحًا أمام العمارة رقم (21) بمشروع إسكان الشباب بمدينة الطود.
 

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بالاهتمام بإنهاء كافة المشاريع المتعثرة على مستوى المحافظة، ومن بينها مشروع إسكان الشباب بمدينة الطود.

 
وأوضحت محافظة الأقصر أنه بالنسبة لمواعيد وتجمعات الحاجزين فهي كالتالي:


المقيمون بمدينة الطود ومدينة البياضية: عليهم التواجد أمام العمارة رقم (21) في تمام الساعة 10:00 صباحًا.
المقيمون بمدينة الأقصر ومركزي الزينية والقرنة: عليهم التواجد والتجمع في قاعة رقم (3) بديوان عام محافظة الأقصر في تمام الساعة 9:00 صباحًا، حيث سيتم توفير وسائل انتقال لهم (أتوبيسات - ميكروباصات) لنقلهم مباشرة إلى مدينة الطود، تسهيلًا وتيسيرًا على المواطنين.

