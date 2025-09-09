منتخب مصر الثاني يخوض وديته الثانية اليوم أمام تونس استعدادا لكأس العرب

يلتقي منتخب مصر الثاني المشارك في بطولة كأس العرب، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب تونس، في المواجهة الودية الثانية بين الفريقين، والتي تأتي في إطار استعداداتهما للمشاركة في البطولة العربية، التي تقام في ضيافة قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لودية تونس

واختتم منتخب مصر الثاني استعداداته لمباراته الودية الثانية أمام نظيره منتخب تونس، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء على إستاد هيئة قناة السويس.

ودية مصر وتونس الماضية، فيتو

منتخب مصر يفوز على تونس في الودية الأولى

كان منتخب مصر الثاني فاز على نظيره التونسي، بهدف دون مقابل، في اللقاء الودي الأول، الذي جمعهما السبت الماضي على إستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في إطار تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

سجل هدف الفوز الوحيد لمنتخب مصر في مرمى تونس محمد مجدي أفشة، في الدقيقة 31 من عمر اللقاء.

موعد الودية الثانية بين مصر وتونس والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الثاني أمام نظيره منتخب تونس، اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر على استاد هيئة قناة السويس، وتنطلق في التاسعة والنصف مساء، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة.

٢٧ لاعبًا في معسكر منتخب مصر الثاني

ضمت قائمة منتخب مصر الثاني لمعسكر سبتمبر التي أعلنها حلمي طولان، 27 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - علي لطفي - محمود جاد - عصام ثروت.

خط الدفاع: محمود الونش - أحمد سامي - محمود رزق - علي الفيل - مصطفى العش - عمر جابر - كريم فؤاد - كريم حافظ.

خط الوسط: يحيي زكريا - محمد النني - أكرم توفيق - عمرو السولية - أحمد عاطف قطة - عمر الساعي- غنام محمد - مجدي أفشة - ميدو جابر - عادل ميسي - حسين الشحات - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان حمدي - ناصر منسي - حسام حسن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.