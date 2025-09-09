طائرة مسيرة تستهدف السفينة الإسبانية التابعة لأسطول الصمود بميناء تونسي (فيديو)

استهدفت طائرة مسيرة، السفينة الإسبانية التابعة لأسطول الصمود العالمي في ميناء سيدي بوسعيد بتونس ما أدى إلى احتراق جزء منها.



وأظهر مقطع فيديو السفينة الإسبانية التابعة لأسطول الصمود العالمي وهي قرب الميناء، وتدخل خفر السواحل.

وأفادت “روسيا اليوم”، أن طائرة مسيرة تستهدف السفينة الإسبانية التابعة لأسطول الصمود العالمي في ميناء سيدي بوسعيد بتونس ما أدى إلى احتراق جزء منها".

في ميناء سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية، رست سفن أسطول الصمود العالمي قبل أن تنطلق الأربعاء باتجاه غزة.

ووصلت نحو 20 سفينة على دفعات من إسبانيا ضمن الأسطول، الذي يضم مشاركين من عدة دول، تمهيدا للإبحار نحو القطاع المحاصر بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

