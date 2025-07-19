أول تعليق من أمير توفيق بعد رحيله عن النادي الأهلي

حرص أمير توفيق علي توجيه رسالة لمسئولي الأهلي وجماهير الفريق، عقب رحيله عن شركة النادي لكرة القدم.

رسالة أمير توفيق بعد رحيله عن شركة الكرة بالأهلي

وقال أمير توفيق عبر حسابه علي انستجرام: “من الصعب جدا أن تجد الكلمات التي تكفي للتعبير عن حبك واعتزازك بناديك اللي اتربيت فيه، ومنحك الفرصة لاعبًا ومسئولًا وأكسبك العلاقات والخبرات.. شكرًا للنادي الأهلي الحبيب”.

وأضاف: “شكرًا لجماهيره الوفية اللي وجدت منها الدعم والمساندة في كل وقت، وشكرًا لمجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكل الشكر لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة الأستاذ أيمن فتحي، وكل زملائي في الإدارة التنفيذية للشركة والنادي”.

وواصل: “فخور لأني ابن الأهلي وسأظل أعتز بكل دقيقة قضيتها في خدمة النادي الكبير “فخر الأمة”.. وكل الشكر لكل من ساعدني وتعاون معي”.

وأكمل: “اليوم ونظرا لارتباطي بالعمل خارج البلاد تقدمت باعتذار عن عدم الاستمرار في مهمة المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي لكرة القدم”.

واختتم: “مرة ثانية الشكر للجميع.. والتقدير الكامل لمجلس إدارة الشركة لتفهمه الموقف. وسأظل تحت أمر النادي في أي وقت”.

رحيل أمير توفيق عن شركة الكرة بالأهلي

وافقت شركة النادي الأهلي لكرة القدم على الاعتذار الذي تقدم به أمير توفيق، المدير التنفيذي للشركة، عن عدم الاستمرار في مهمته. وذلك نظرًا لارتباطه بالسفر والعمل خارج البلاد.

ووجهت الشركة إليه الشكر عن الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل خلالها أقصى ما لديه، وكان نموذجًا رائعًا في أداء المهام المكلف بها. فضلًا عن عطائه اللا محدود وارتباطه الوثيق بالأهلي، وإعلاء مصلحة النادي في كل وقت. وأكدت الشركة على تقديرها لكل ما قدمه المدير التنفيذي من إنجازه للعديد من الملفات المهمة. فيما وجه أمير توفيق الشكر لمجلس إدارة الشركة والنادي، مشيرًا إلى اعتزازه بالعمل في منظومة الأهلي على مدار سنوات طويلة، وجد فيها الحب والتعاون. مؤكدًا على أنه سيظل تحت أمر ناديه «بيته» الذي منحه الفرصة لاكتساب الخبرات الإدارية والتسويقية والتعاقدية.

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