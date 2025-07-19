كشف حساب أمير توفيق بعد رحيله عن الأهلي

الأهلي، غادر أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي منصبه، بعد رحلة عمل شهدت نجاحات أيضا في إدارة التعاقدات والتسويق، شملت إبرام ٣٩ صفقة مختلفة محلية وعربية وقارية، ساهم عدد كبير منها فيما حققه فريق الكرة من إنجازات على مدار المواسم الماضية.

وجاءت الصفقات التي أبرمها أمير توفيق على النحو التالي..

أليو ديانج

بدر بانون

أليو بادجي

بيرسي تاو

والتر بواليا

لويس ميكيسوني

رضا سليم

إمام عاشور

كريستو

محمد محمود

أشرف داري

يحيى عطية الله

موديست

عمر الساعي

يوسف أيمن

خالد عبد الفتاح

محمود متولي

أفشة

شادي حسين

برونو سافيو

مصطفي البدري

حسام حسن

كباكا

عبد الرحمن رشدان

محمد زعلوك

مصطفي سعد ميسي

كريم الدبيس

حسين الشحات

وسام أبوعلي

مروان عطية

عمر كمال عبد الواحد

محمود الزنفلي

كريم فؤاد

أحمد رمضان بيكهام

رمضان صبحي

حمدي فتحي

ياسر إبراهيم

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي كواليس رحيل أمير توفيق عن منصب المدير التنفيذي لشركة الكرة،.

وأكدت المصادر أن أمير توفيق أبلغ النادي الأهلي رسميا بالرحيل منذ شهر بسبب وصول عرض مغرٍ للعمل في أحد الأندية الخارجية وبعد الاتفاق مع النادي الخارجي أبلغ الأهلي رسميا بالقرار.

وأشارت إلى أن أمير توفيق ينهي في الوقت الحالي ارتباطه مع النادي الأهلي، للرحيل في منتصف أغسطس القادم رسميا، بعد تسلم المدير التنفيذي الجديد مهامه خلفا له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.