أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار كرتونة البيض وانخفاض اللحمة والدواجن.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام التعاملات.. أهمية مضاعفة أرقام التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي

انخفاض أسعار اللحمة اليوم بالأسواق

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحوم اليوم، انخفاضًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، ويشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، وسعر اللحوم البتلو في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

وبلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 421.7 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظم نحو 394 جنيها، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 460 جنيهًا في أسواق المحافظات.

وبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 416 جنيها في الأسواق، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفق رصد البوابة الحكومية.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيها و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 397 جنيها، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.



وزير الاستثمار: أهمية مضاعفة أرقام التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ماروس سيفكوفيتش المفوض الأوروبي للتجارة،هذا ‏في إطار زيارته الحالية للعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتناول اللقاء الموضوعات المتعلقة بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وسبل إحداث توازن في المبادرات التجارية بين الجانبين، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير أهمية مضاعفة أرقام التجارة بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة وجذب الشركات الأوروبية للاستثمار في مصر، وتوطين الصناعات الأوروبية، للاستفادة من المميزات التي يتيحها السوق المصري التى تشمل انخفاض تكلفة الأعمال وتوافر العمالة المدربة الماهرة، بالإضافة إلى تنافسية أسعار الطاقة والعمالة.

كما استعرض الخطيب الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار والتجارة في مصر وتقليل زمن الإفراج الجمركي

واستعرض كافة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والاستثمارات التي نفذتها الدولة المصرية في مجال البنية الأساسية وكذا في مجال الموانئ والتي جعلت السوق المصري أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى تطلع الجانب المصري لمضاعفة أرقام التبادل التجاري من خلال تعزيز الاستثمار المشترك وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر.

كما أشار الخطيب إلى أهم القطاعات الاستثمارية التي تستهدف مصر جذبها من الإتحاد الأوروبي والتي تشمل مصانع ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، وكذلك مكونات محطات تحلية المياه وهذه القطاعات مرتبطة بمجال الطاقة المتجددة، إلى جانب الاستثمار في مجال إنشاء الشبكات الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب الاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة المتجددة، وكذا الاستثمار في مجالات الابتكار والبرمجة، حيث يعمل آلاف الشباب المصري في الشركات الأوروبية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات وكذا الشركات الناشئة.



ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم

سعر جرام الذهب، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بشكل ملحوظ خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، بنحو 35 جنيها، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في أسواق الصاغة.



وترصد “ فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5600 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4900 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4200 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 39200 جنيه.

ويعتبر الذهب من أهم الأصول الاستثمارية ووسائل الادخار في مصر، حيث يقبل عليه الأفراد كمصدر للأمان المالي في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم وتتنوع أشكال الذهب المتداولة في السوق المصرية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات.

ويؤثر في سعره المحلي عوامل عدة، أبرزها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى العرض والطلب داخل السوق المحلية.

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر صرف الدولار، شهد سعر الدولار أمام الجنيه تراجعا خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، بنحو 38 قرشا البنك المركزي والبنوك المصرية.

وعلى مدار الساعة ترصد “ فيتو ” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.15 جنيها للشراء.

-48.29 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.20 جنيها للشراء.

-48.30 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.20 جنيها للشراء.

-48.30 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.20 جنيها للشراء.

-48.30 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.20 جنيها للشراء.

-48.30 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.20 جنيها للشراء.

-48.30 جنيها للبيع.

أسعار الذهب تسجل قمة جديدة بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية

سجلت أسعار الذهب مستوى جديدا غير مسبوق، اليوم الاثنين، متجاوزا مستوى 3600 دولار للأونصة، بعدما دعمت بيانات ضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 3631.66. ووصل الذهب في وقت سابق لقمة غير مسبوقة عند 3636.69 دولار، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.5% إلى 3670.80 دولار، بحسبة شبكة CNBC عربية.

وقال بيتر جرانت نائب الرئيس وكبير خبراء المعادن لدى شركة زانر ميتالز إن المعدن الأصفر قد يواصل التقدم نحو مستوى يتراوح بين 3700 و3730 دولارا في الأجل القريب، وإن أي تراجعات في الفترة المقبلة تمثل على الأرجح فرصًا للشراء.

وأضاف أن العوامل كلها داعمة للذهب حاليا، وعلى الرغم من صدمة التضخم هذا الأسبوع، فإن المعدن الأصفر قد يلامس مستوى 3600 دولار للأونصة.



البورصة تربح 6 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم



تباينت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.450 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 34601 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 42453 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 15546 نقطة، فيما هبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3863 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10869 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 14315 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3465 نقطة.



ارتفاع أسعار كرتونة البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، إذ ارتفع سعر كرتونة البيض الأبيض مقابل استقرار الأحمر والبلدي.

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 8 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 135 جنيها و137 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 137 إلى 140 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 140 إلى 143 جنيها.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 143 إلى 146 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيها إلى 127 جنيها.



انخفاض سعر الفراخ اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 8 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 76.7 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.



وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 95 جنيها إلى 96 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

