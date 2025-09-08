قطر تدعو حماس لقبول المقترح الأمريكي بشأن غزة

دعت دولة قطر القيادات السياسية في حركة حماس إلى قبول المقترح الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمتعلق بقطاع غزة.

خطوة قطرية بشأن ملف وقف إطلاق النار في غزة ومبادرة ترامب

الخطوة القطرية تمثل تحولًا لافتًا في مواقف الأطراف الإقليمية تجاه المبادرات الأميركية، وسط تصاعد الجدل حول جدوى مقترح "اليوم التالي" لحرب غزة.

ترقب للموقف الفلسطيني

من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة نقاشات داخلية في حماس حول الموقف الرسمي من الدعوة القطرية، خاصة في ظل انتقادات الحركة السابقة لمثل هذه المبادرات.



وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” نقلا عن مصادر لم تسمها أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشمل تعهدا بعدم تجدد إطلاق النار في غزة ما دامت المفاوضات مستمرة لإنهاء الحرب.

وأوضحت أن جيش الاحتلال لن يبقى منتشرا في مواقعه حال الموافقة على المقترح.

كما أشارت إلى أن إسرائيل لن توافق على انسحاب كامل إذا طلبت حركة حماس ذلك.

