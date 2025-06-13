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رياضة

سيراميكا يرصد لقطات التتويج بلقب كأس عاصمة مصر (صور)

سيراميكا كليوباترا،
سيراميكا كليوباترا، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لنادي سيراميكا كليوباترا على فيسبوك صورًا من تتويج الفريق بلقب كأس عاصمة مصر على حساب البنك الأهلي.

 

وعلقت صفحة سيراميكا كليوباترا على مراسم التتويج  بعبارة: "حان وقت الاحتفال".

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على البنك الأهلي بهدفين دون رد، ليتوج بلقب كأس رابطة الأندية المصرية "كأس عاصمة مصر" للمرة الثالثة على التوالي.

 

وبذلك يحقق سيراميكا لقب كأس الرابطة بالمسمى القديم والحالي كأس عاصمة مصر للمرة الثالثة على التوالي من 4 نسخ بعد تتويج فيوتشر (مودرن سبورت) بلقب النسخة الأولى.

 

أهداف مباراة سيراميكا ضد البنك الأهلي 

وسجل محمد رضا بوبو هدف سيراميكا كليوباترا الأول في الدقيقة 42، بعدما انطلق بالكرة من وسط الملعب بمجهود فردي ثم سدد الكرة من حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

 

وفي الدقيقة 80 سجل فخري هدف سيراميكا كليوباترا الثاني بعد تمريرة من إسلام عيسى وضعها لاكاي ببراعة داخل المرمى.


وكان سيراميكا كليوباترا، تأهل إلى دور النهائي على حساب الإسماعيلي، بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شيء، والفوز إيابًا بهدف نظيف.

 

بينما حصد البنك الأهلي بطاقة تأهله إلى المباراة النهائية من كأس الرابطة المصرية، على حساب إنبي، حيث بعد الفوز بهدفين مقابل هدف ذهابًا وإيابًا.

 

جوائز كأس عاصمة مصر

تصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024-2025 إلى 25 مليون جنيه.

-يحصل أى نادٍ يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط.

-البطل 10 ملايين (سيراميكا).

- الوصيف 4 ملايين (البنك الأهلي).

-الثالث 2 مليون (الإسماعيلي).

-الرابع 1.5 مليون (إنبي).

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