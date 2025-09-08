الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قطع رأسي مدنيين اثنين، داعش يهاجم مدينة ساحلية في شمال موزمبيق

داعش
داعش

قُتل 4 على الأقل، بينهم مدنيان بقطع الرأس، بعد هجوم مسلحين موالين لداعش الإرهابي على مدينة ساحلية في شمال موزمبيق، وفق مصادر محلية متطابقة.

وخاض المهاجمون معارك ضد قوات موزمبيقية ورواندية في الهجوم على مدينة موتشيمبوا دا برايا، على بعد حوالي 80 كيلومترًا جنوب مشروع للغاز الطبيعي المسال لشركة توتال إنرجي الفرنسية. 

وقال تاجر فرّ من المدينة بعد الهجوم، إن المسلحين شنوا الهجوم مساء الأحد، وقُتل خلاله اثنان من قوات الأمن الموزمبيقية، كما قُطعت رأسي مدنيين اثنين.

وبعد اشتباكات مع الجيش الرواندي الذي نشر لتعزيز الأمن في المحافظة منذ 2021 فرّ المهاجمون، وفق المصدر نفسه.وأكد ضابط عسكري محلي طلب حجب هويته، مقتل أربعة على الأقل في الهجوم.

ومن جهته، أشار الموقع المحلي "Moz24h" إلى قطع رؤوس 4 مدنيين، مستندًا إلى مصادر محلية. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تتمكن فرانس برس من التحقق منها، جثثًا يعتقد أنها للضحايا.

وحتى الآن، لم يصدر تعليق رسمي من الجيشين الموزمبيقي أو الرواندي على هذا الهجوم، الذي جاء في سياق سلسلة من الاعتداءات التي أجبرت مئات الآلاف على النزوح نحو الجنوب في أواخر تموز (يوليو) الماضي.

وسيطر مقاتلون موالون لداعش على مدينة موكيمبوا دا برايا لما يقرب من عام، حتى استعادتها القوات الموزمبيقية والرواندية في أغسطس 2021. ولقي أكثر من 6000 شخص حتفهم في شمال موزمبيق منذ بداية التمرد في 2017.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

داعش موزمبيق مدينة ساحلية شمال موزمبيق رواندية

الأكثر قراءة

قنوات مفتوحة، كيف تشاهد مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو؟

بالأسماء، السيسي يوجه بدراسة الالتماس المقدم بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم

أخبار مصر: مصرع وإصابة العشرات في حادث بالأقصر، إسرائيل تبدأ تهجير سكان غزة نحو مصر، الفراعنة على موعد مع كتابة التاريخ

انخفاض 4 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

بعد التماس القومي لحقوق الإنسان، شروط العفو الرئاسي عن المحكوم عليهم

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

فرص لسقوط الأمطار، حالة الطقس اليوم

الدولار يتلقى ضربة صباحية من الجنيه

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الثلاثاء

5600 جنيه لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

150 ألف جنيه لهذا النوع، أسعار الألومنيوم محليا اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

برلماني يوجه اتهاما لوزارة التعليم بشأن نظام البكالوريا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالدعاء والتسبيح خلال صلاة القيام؟ دار الإفتاء تجيب

عميد كلية أصول الدين السابق: أصحاب الفكر المتشدد يطلقون أحكام التكفير والبدعة على المجتمعات

تفسير رؤية الكلب الأسود في منام العزباء وعلاقتها بمواجهة العقبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads