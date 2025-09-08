علاء الغطريفي: تطوير الإعلام يحتاج التدرج والرهان على الجودة

أكد الكاتب الصحفي علاء الغطريفي، رئيس تحرير المصري اليوم، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الإعلام والصحافة تعد بادرة مهمة ينبغي التعامل معها بجدية واستغلالها، مشددًا على ضرورة البناء عليها بشكل متدرج وليس بالعجلة التي قد تفقد الكثير من الفرص.

تحديات ثلاثية تواجه المهنة

أوضح الغطريفي، خلال كلمته في مؤتمر وضع خارطة تطوير المهنة بنقابة الصحفيين، أن الإعلام يواجه “تحديًا ثلاثيًا” يتمثل في:



تطوير المحتوى وتعزيز المنافسة. مواكبة التطور التكنولوجي السريع. البحث عن مصادر جديدة للإيرادات.

ولفت إلى أن العلاقة بين المحتوى والاقتصاد متبادلة، فالمحتوى الجيد ينعكس على العائد الاقتصادي، والعكس صحيح.

هيمنة التكنولوجيا والبحث

أشار رئيس تحرير المصري اليوم إلى أن 92% من حركة البحث حول العالم يحتكرها جوجل، وهو الوسيط الأساسي بين الصحافة والقراء. وأضاف أن الشركة أطلقت خاصية البحث التوليدي (AI mode)، وهو ما يمثل تحديًا جديدًا أمام المؤسسات الإعلامية.

وأوضح أن الصحافة عالميًا تواجه إشكالية التكنولوجيا وابتلاع الإنترنت، إلى جانب احتكار سوق الإعلانات، مما أدى إلى تراجع نماذج الأعمال التقليدية.

الصحافة الجيدة باقية

شدد الغطريفي على أن “الصحافة الجيدة هي التي ستبقى وتستمر”، لافتًا إلى أن مؤسسات الخدمة الوطنية قضية أمن قومي والحفاظ عليها ضرورة مهمة.

وأوضح أن الأزمة ليست في توليد المحتوى، بل في التحقق منه، متسائلًا: “كيف نبحث عن البقاء والاستدامة بينما غرف الأخبار لم يتم تجديدها منذ سنوات؟”

وأكد أن بعض الصحف القومية لديها القدرة على الاستمرار، رافضًا تعميم فكرة انتهاء الصحافة.

دعوة لإيجاد مظلة تنظيمية ونماذج أعمال جديدة

واقترح الغطريفي إنشاء مظلة مشتركة تضم نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام للتعامل مع إشكالية تراخيص المحتوى الذي يستفيد منه عمالقة الإنترنت.

كما دعا إلى تطوير المحتوى والبحث عن مصادر إيرادات بديلة، مشيرًا إلى تجربة نيويورك تايمز التي تحولت من صحيفة ورقية إلى منصة رقمية ناجحة.

وأضاف أن السوق المصري بات مستهدفًا من قبل المنصات، حيث يأتي ثلث مشاهدات بعض المنصات الخليجية من مصر.

مخرجات النقابة والحفاظ على الحوار

واختتم الغطريفي بالتأكيد على أن مخرجات المؤتمر العام السادس للصحفيين تمثل أساسًا قويًا يمكن البناء عليه، مضيفًا: “أنا ضد فكرة أن الصحافة انتهت، قد تتراجع بعض المؤسسات، لكن هناك أخرى ممسكة بمعايير المهنة وضوابطها. المهم أن تبقى قيمة الحوار، وأن نتوقف عن التشكيك في كل شيء”.

