من القاهرة إلى أسوان.. المسافة ربع قرن (2)

يستلفت نظري بشدة التواضع والبساطة اللامتناهيتين في أهل الصعيد، وإيمانهم الفطري.. أنبهر وتصيبني دهشة عميقة لقدرتهم الجبارة على الصبر والمثابرة وقوة تحمل المشاق.. توارثوها كابرا عن كابر، بسبب صعوبة العيش، وشظف الحياة، ولهيب الطقس، والجهد الجهيد في سبيل الحصول على لقمة العيش، والمعاناة في التنقل من مكان إلى آخر.

طيب المعشر، وصدق القول، والرجولة المبكرة.. يقابلك صبي في العاشرة فيحدثك، فتشعر بأنك أمام رجل ناضج.. الصعيدي لا يلجأ إلى المداراة والمواربة والخداع، مباشر على الدوام، حتى لو كانت صراحته حادة وأحيانًا خادعة.

على الرغم من كل تلك المزايا التي يتمتع بها الأهل في الصعيد، فإن المسافة بين القاهرة، أو مصر، كما يطلق عليها أهل الريف وأسوان، لا تقاس بالكيلومترات، بل بالسنوات، ربما تصل إلى ربع قرن؛ فالاختلافات كثيرة جدًّا، في البنية الأساسية، وفي المظاهر الاجتماعية، والتصرفات الفردية، والظروف المعيشية.

صدمني بشدة مشاهد القمامة ملقاة في كل مكان تقريبًا.. حتى بالقرب من المشاهد والمزارات السياحية والأثرية، وحتى على حواف الترع المبطنة، والتي أنجزت بها الدولة مشروعًا ضخمًا لحمايتها من فقد المياه، وبعد أن صار وضع مياه الري ممتازًا، بات بسبب القمامة والمخلفات، أمرًا مذريًا ومخزيًا، بل وكارثيًّا. المخلفات والقمامة لا ترحم حتى فروع النيل الكبيرة، والترع الضخمة!

ولا أدري ماذا يفعل المحافظون الذين يصدعون رءوسنا ليل نهار بأخبار افتتاحاتهم وجولاتهم التفقدية وزياراتهم المفاجئة، وثالثة الأسافي خناقاتهم مع الموظفين والمدرسين وتطاولهم على من هم أدنى منهم رتبة ومنصبا.. لذا أطالب وزير الري بإجراء جولة تفقدية للترع في شمال الصعيد، حيث سيجد ما يغمه، ولا يسره..

ومشهد آخر لا يمكن أن تطالعه إلا في مصر المحروسة.. خير بلاد الله قاطبة.. مئذنة يعلوها هلال تحتضنها مئذنتان فوقهما صليب.. يا للروعة، ما هذا الجمال.. رعاك الله يا مصر، وبارك في أهلك.. كل معاني السلام والتراحم والتواد والتسامح على أرضك الطيبة. لا خلافات طائفية، لا أزمات عقائدية، لا تفرقة بين مسيحي ومسلم.

الدين لله والوطن للجميع.. قاعدة عبقرية.. يمارسها الجميع في حياتهم ومعاملاتهم.. الكل سواسية، لا فرق ولا تفاضل إلا بإتقان العمل، والإخلاص في الإنتاج. لهذا ستبقى مصر واحة الأمان والإيمان والسلام.

أما عن قطارات السكك الحديدية، من القاهرة لأسوان، وبالعكس، فهذا موضع مقال آخر، إن شاء الله.

