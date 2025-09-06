السبت 06 سبتمبر 2025
رياضة

فحص طبي لـ بارون أوشينج بعد إصابته في تدريبات الزمالك

بارون أوشينج
بارون أوشينج

 يخضع بارون أوشينج المنضم حديثًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم لفحص طبي للاطمئنان على إصابته التي تعرض لها بالأمس في تدريبات الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي يوم السبت الموافق 13 سبتمبر ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

وفي السطور التالية نعرض مشوار الزمالك في الدوري الممتاز قبل مواجهة المصري البورسعيدي. 

 

مشوار الزمالك في الدوري الممتاز 

 كان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خاض 5 مباريات في الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وخسر مباراة وتعادل مثلها. 

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-0، ثم تعادل مع المقاولون العرب وديا، ثم فاز على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف، وأخيرا خسر من وادي دجلة 2-1. 

 

يحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط.  

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته أمس الجمعة، على استاد الكلية الحربية استعدادًا لمباراة المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري الممتاز. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، لخوض 4 مباريات قوية في الدوري الممتاز خلال شهر سبتمبر الجاري.  

 

مباريات الزمالك في سبتمبر 

 يخوض الزمالك 4 مباريات في شهر سبتمبر كالتالي:

الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر على ستاد برج العرب الدولي، في الثامنة مساءً.

الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 18 سبتمبر على ستاد الإسماعيلية في الخامسة مساءً.

الزمالك ضد الجونة يوم 23 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً

الزمالك ضد الأهلي يوم 29 سبتمبر على ستاد القاهرة في الثامنة مساءً. 

