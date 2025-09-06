السبت 06 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عاطل نصب علي المواطنين بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس عاطل متهم بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدائرة القسم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق. 

كشفت التحريات أن المتهم أوهم الضحايا بمنحهم شهادات مزيفة في عدة مجالات، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهلهم للحصول على فرص عمل بشركات ومؤسسات كبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية.

وأكد الضحايا أنهم تعرضوا لعملية خداع وتلاعب بمستقبلهم التعليمي والمهني من جانب المتهم، بالإضافة إلى استيلائه على مبلغ مالي 20 ألف جنيه من أكثر من 20 شخصا.

عقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المقر، وتم ضبط المتهم وبحوزته شهادات وهمية منسوبة للكيان، وكتب تعليمية، وإيصالات تحصيل نقدية، وأختام "أكلاشيه".

بمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان، بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق. 

محكمة جنح مدينة نصر مدينة نصر النيابة العامة قسم شرطة مدينة نصر

