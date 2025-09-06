السبت 06 سبتمبر 2025
أخبار مصر

أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

تواصل وزارة السياحة والآثار استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر له في الأول من نوفمبر المقبل، وفقا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الموعد المقترح للافتتاح.  

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير عقب الافتتاح الرسمي للمتحف بكافة قاعة العرض بما فيها قاعة الملك توت عنخ آمون وزير السياحة والآثار.

ومن المقرر أن تصل أسعار تذاكر الزائرين عقب الافتتاح الرسمي إلى 200 جنيه للزائر المصري و100 جنيه للطالب المصري وكبار السن، فيما ستصل إلى 30 دولارا للزائرين الأجانب، كما سيتم معاملة الزائرين العرب بنفس أسعار تذاكر الزائرين الأجانب اعتبارا من الأول من يناير 2026. 

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تواصل استعداداتها لحفل الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير والمقرر له في الأول من نوفمبر المقبل، والذي سيحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار الضيوف في ليلة احتفالية واحدة تليق بمصر ومكانتها وبالصرح الثقافي الفريد.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير 

وأضاف وزير السياحة والآثار أن العالم بأسره يترقب هذا الافتتاح، ورؤية قاعات المتحف بما تضمه من صالات العرض المختلفة، وقاعة الملك توت عنخ آمون، ومتحف مركب خوفو، فضلًا عن الدور العلمي الرائد للمتحف، الذي تسعى الوزارة من خلاله إلى تعزيز مكانة مصر كمركز عالمي لعلم المصريات باعتبارها مهد هذا العلم.

حقيقة زيادة أسعار تذاكر دخول المصريين بالمتحف المصري الكبير

 وأوضح وزير السياحة والآثار أن أي زيادات في أسعار تذاكر دخول المواقع الأثرية يتم الإعلان عنها قبل تطبيقها بمدة لا تقل عن 6 أشهر. 

