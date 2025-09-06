ترامب يهدد بإرسال قوات الحرس الوطني إلى بورتلاند بسبب تقرير قديم

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون، إثر تقرير تلفزيوني استخدم مقاطع فيديو قديمة من 2020 خلال احتجاجات على مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، قالت القناة إنها حديثة.

وقال ترامب للصحفيين: "شاهدت اليوم ما يحدث في مدينة بورتلاند ولم أكن أعلم أن الأمور مستمرة هناك، لكن ما رأيته لا يُصدق"، وفق ما نقلته صحيفة "غارديان".

وأضاف "رأيت دمارًا للمدينة"، وهو ادعاء غير صحيح، إذ إن المظاهرات الحقيقية محدودة، وكانت أمام منشأة لهيئة الهجرة والجمارك، في منطقة نائية على الواجهة البحرية الجنوبية للمدينة، ولا يتجاوز عدد المشاركين فيها عشرات، مقارنة مع آلاف شاركوا في احتجاجات 2020.

وردًا على سؤال هل سيُرسل قوات إلى بورتلاند، قال ترامب: "سأنظر في الأمر الآن لأنني لم أكن أعلم أن ذلك مستمر. هذا الأمر يحدث منذ سنوات"، مشيرًا إلى أنه استند في رأيه إلى تقرير تلفزيوني شاهده الليلة الماضية، دون أن يكشف القناة التي بثته.

وأفادت تقارير بأن قناة "فوكس نيوز" الأمريكية عرضت تقريرًا يوم الخميس الماضي، تضمن لقطات من احتجاج حديث في بورتلاند حضره عدد محدود من المتظاهرين، إلى جانب مقطع شهير من 2020 يُظهر متظاهرًا يُدعى كريستوفر ديفيد يتعرض لرش الغاز من عنصر فدرالي، وقد عرض بشكل مضلل على أنه مصور في يونيو الماضي.

وأشار التقرير إلى مظاهرة نُظمت، الثلاثاء الماضي، أمام منشأة لإدارة الهجرة، حيث أحضر بعض المتظاهرين مجسمًا رمزيًا لمقصلة، قبل تفريقهم باستخدام مواد كيميائية من قبل القوات الفيدرالية.

وكرّر ترامب مزاعم بأن المتظاهرين "إرهابيون مأجورون"، قائلًا: "هؤلاء مثيرون للفوضى محترفون، يُدفع لهم المال من جماعات يسارية متطرفة"، مضيفًا "أنا بارع في هذا النوع من الأمور، وقد لاحظت أن اللافتات المطبوعة بشكل احترافي دليل على ذلك".

وتابع قائلًا: "إذا قررنا الذهاب إلى بورتلاند، فسنقضي عليهم بسهولة. لن يصمدوا، لقد دمروا المدينة".

وأضاف "الوضع هناك يشبه الجحيم"، واصفًا مدينة بورتلاند بصورة لا تعكس واقعها الفعلي، حيث أُزيلت الحواجز التي كانت تحيط بالمحكمة الفدرالية، ولم تعد نوافذ مقر الشرطة المركزي مُغلقة بالألواح الخشبية.

لا حاجة للتدخل الفدرالي

ومن جانبه، رفض عمدة بورتلاند، كيث ويلسون، تدخل الحكومة الفدرالية قائلًا: "مثل باقي رؤساء البلديات في البلاد، لم أطلب ولا أحتاج، تدخلًا فيدراليًا. نفتخر بأن شرطة بورتلاند نجحت في حماية حرية التعبير، مع التعامل مع حوادث العنف وتخريب الممتلكات التي تحدث أحيانًا خلال الاحتجاجات أمام منشأة إدارة الهجرة". وأكد أن المدينة ستواصل التصدي لأي محاولة للتدخل، مضيفًا "بورتلاند ستبقى ملاذًا آمنًا، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن مجتمعنا وحقوقنا".

وفي السياق ذاته، هدد المدعي العام لولاية أوريغون، دان رايفيلد، بإجراءات قانونية إذا أرسل ترامب قوات إلى الولاية الأمريكية، قائلًا: "رغم أن بعض تهديدات إدارة ترامب قد تكون جديدة أو مفاجئة، فإن هذا التهديد ليس كذلك، كنا نستعد للرد منذ عودته إلى المنصب".

وأضاف "كاليفورنيا أظهرت مدى فاعلية نهجنا في مواجهة تجاوزات الحكومة الفيدرالية"، مؤكدًا أن "أوريغون مكان آمن، وسنحافظ عليه كذلك. للرئيس صلاحيات كثيرة، لكن يجب أن يلزم حدوده، وإذا تجاوزها، فسنحاسبه".

