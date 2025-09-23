الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة بتوقيت
مواقيت الصلاة بتوقيت القاهرة والمحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم، الصَّلاةُ كَفَّارةٌ للذُّنوبِ والخَطايَا فعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سَمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((أرأيتُم لوْ أنَّ نَهرًا ببابِ أَحدِكم يَغتسِلُ منه كلَّ يومٍ خَمْسَ مرَّاتٍ؛ هلْ يَبقَى مِن دَرَنِه شيءٌ؟ قالوا: لا يَبقَى من دَرنِه شيءٌ، قال: فذلِك مَثَلُ الصَّلواتِ الخمسِ؛ يَمْحُو اللهُ بهنَّ الخَطايا. 

فضل الصلاة، وعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الصَّلواتُ الخَمسُ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ؛ كفَّارةٌ لِمَا بينهُنَّ، ما لم تُغْشَ الكَبائِر.

الصلاة كفارة للذنوب، وعن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((ما مِنِ امرئٍ مسلمٍ تَحضُرُه صلاةٌ مكتوبةٌ فيُحسِنُ وُضوءَها، وخُشوعَها، ورُكوعَها، إلَّا كانتْ كفَّارةً لِمَا قَبلَها من الذنوبِ ما لم تُؤتَ كبيرةٌ، وذلك الدَّهرَ كلَّه.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو
مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة: 

• الفجر: 5:17 ص 

• الظهر: 12:47 م 

• العصر: 4:14 م 

• المغرب: 6:50 م

 • العشاء: 8:08 م

الإسكندرية: 

• الفجر: 5:21 ص 

• الظهر: 12:52 م 

• العصر: 4:19 م 

• المغرب: 6:55 م 

• العشاء: 8:14 م

أسوان: 

• الفجر: 5:15 ص 

• الظهر: 12:41 م 

• العصر: 4:06 م 

• المغرب: 6:44 م 

• العشاء: 7:57م

الإسماعيلية: 

• الفجر: 5:12 ص

 • الظهر: 12:43 م 

• العصر: 4:10 م 

• المغرب: 6:46 م

 • العشاء: 8:04 م

 وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

الصلاة لها فوائد اجتماعية وخصوصًا ما شرعه الله من صلاة الجماعة والجمعة والعيدين، حيث يلتقي المؤمنون على مستوى الحيِّ الواحد كل يومٍ خمس مراتٍ في صلاة الجماعة، ويلتقون في البلدة الواحدة في الأسبوع مرة واحدة على صلاة الجمعة، وفي السنة مرتين في العيدين على مستوى البلدة الكبيرة، وهذا من أهداف الإسلام في تشريع التقارب والتحابب والتأكيد على التعاون والتراحم والتزاور وقد كان الصحابة يزورون بعد الصلاة من لم يحضر معهم الصلاة ويتوقعون أن تخلُّفه كان بسبب مكروه أصابه فتأمّل.

إن صاحب الصلاة معروف يوم القيامة بالغرّة والتحجيل، من أثر الوضوء، يناديه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من بعيد وقد قال إنّ أمّتي يدعون يوم القيامة غرًّا محجّلين من أثر الوضوء (رواه البخاري ومسلم).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مواقيت الصلاة اليوم مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت القاهرة مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت الإسكندرية مواقيت الصلاة اليوم بتوقيت أسيوط مواقيت الصلاة بتوقيت مصر مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة مصر موعد صلاة العشاء اليوم موعد صلاة المغرب اليوم موعد اذان الفجر اليوم موعد أذان الظهر اليوم مواقيت الصلاة فى مصر أوقات الصلاة أوقات الصلاة اليوم موعد أذان الفجر موعد أذان المغرب موعد أذان الظهر موعد أذان العشاء موعد أذان العصر موعد أذان الفجر في القاهرة موعد اذان الفجر القاهرة موعد صلاة العصر العصر اليوم موعد صلاة الظهر الصلاة أذان الفجر الفجر موعد صلاة الفجر العشاء موعد صلاة العشاء الفجر القاهرة موعد صلاة المغرب

الأكثر قراءة

بث مباشر، حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2025

متعمدة، إغلاق الميكروفون خلال كلمة أردوغان في الأمم المتحدة

كأس خادم الحرمين، تعادل أبها مع الشباب 1-1 بالشوط الأول

كأس خادم الحرمين، أبها والشباب يتعادلان 1-1 ويتجهان للوقت الإضافي

إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح من قسم الشرطة بالجيزة، شاهد أول صور للناشط بمنزله

المرشح الأول، عثمان ديمبلي يصل حفل الكرة الذهبية 2025

على غرار أردوغان، انقطاع صوت الميكروفون خلال كلمة رئيس إندونيسيا أمام الجمعية العامة (فيديو)

رونالدينيو يصل إلى حفل الكرة الذهبية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 23 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 23 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم القصر في المنام وعلاقته بتغير الحياة إلى الأفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads