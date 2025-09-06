قائد القيادة الوسطى الأمريكية يلتقي رئيس أركان جيش الاحتلال في إسرائيل

قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قائد القيادة براد كوبر التقى في إسرائيل رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، لبحث الأمن الإقليمي والتحالف العسكري.

وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية الالتزام الراسخ بأمن إسرائيل وتعزيز الأمن والاستقرار، حسب تعبيرها.

يأتي ذلك في ظل محاولات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عرقلة مؤتمر حل الدولتين.

وفي السياق ذاته قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين في 22 سبتمبر الجاري، لإحياء عملية سلمية تم تعليقها هذا الصيف وسط تصاعد العنف في غزة.

جاء القرار بناء على اقتراح شفهي قدمته السعودية، ويهدف المؤتمر إلى دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

ومع ذلك، أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة انسحابهما من المؤتمر، معتبرتين أن استئنافه قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب في غزة وتشجيع حركة حماس.

الأمم المتحدة تعيد إطلاق مؤتمر حل الدولتين

وأكدت الولايات المتحدة عدم مشاركتها في المؤتمر، وبالرغم من ذلك، من المتوقع أن يتيح استئناف المؤتمر خلال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة حضور عدد أكبر من رؤساء الدول والحكومات.

لم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتمكن من حضور المؤتمر شخصيا، خصوصا في ظل فرض الولايات المتحدة حظرا على منح التأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين.

ووافقت الصين على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدة أنه يتطابق مع موقف بلادها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

الصين تنضم إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيان كون، خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تدعم جميع الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق حل شامل وعادل ونهائي ودائم للقضية الفلسطينية.

وإعلان نيويورك هو ثمرة لمؤتمر دولي عقد في الأمم المتحدة في يوليوالماضي دعت إليه السعودية وفرنسا، ويتبنى الحل السلمي للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين، واعترفت على إثره دول عدة بدولة فلسطينية.

